Im Winter wird es ungemütlich Bahnhofstoilette in Montabaur weiterhin oft geschlossen 04.11.2025, 18:00 Uhr

i Die Bahn bittet um Verständis, dass die Toilette im Montabaurer ICE-Bahnhof nicht immer geöffnet ist. Thorsten Ferdinand

Während im Outlet Montabaur geschäftiges Treiben herrscht, ist der nur wenige Meter entfernte ICE-Bahnhof tagsüber menschenleer und verlassen. Häufig sind dort sogar die Toiletten abgeschlossen – ein Zustand, den auch die Stadt gerne ändern würde.

Wer eine Reise vom ICE-Bahnhof Montabaur plant, sollte nach Möglichkeit zu Hause noch einmal auf die Toilette gehen. Die Frage, ob die Toiletten in der Ladenpassage geöffnet sind, kann vorab nämlich niemand beantworten. Oft stehen Reisende vor verschlossenen Türen, und auch der Warteraum ist nicht immer geöffnet.







