Limburger Bischof im Gespräch Bätzing: Wenn ich da bin, gibt es auch ’ne Tasse Kaffee Markus Kratzer 14.09.2026, 14:00 Uhr

i Der Limburger Bischof Georg Bätzing (rechts) hält den Kontakt in seine Heimat aufrecht, freut sich auch über Besuche aus Niederfischbach und Umgebung an der Lahn. Markus Kratzer

Wenn ein Niederfischbacher als Bischof von Limburg Rückschau auf sein zehnjähriges Wirken an der Lahn hält, drängt sich die Frage auf, wie stark er noch in seiner Heimat verwurzelt ist. Auch darüber haben wir mit Georg Bätzing gesprochen.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing ist in Kirchen geboren und in Niederfischbach aufgewachsen. Der Routenplaner weist eine Entfernung von 73 Kilometern zwischen seinem Heimat- und seinem Wirkungsort aus. Doch wie stark sind noch seine Kontakte in den Westerwald und ins Siegerland?







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