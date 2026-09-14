Limburger Bischof im Gespräch
Bätzing: Wenn ich da bin, gibt es auch ’ne Tasse Kaffee
Der Limburger Bischof Georg Bätzing (rechts) hält den Kontakt in seine Heimat aufrecht, freut sich auch über Besuche aus Niederf
Der Limburger Bischof Georg Bätzing (rechts) hält den Kontakt in seine Heimat aufrecht, freut sich auch über Besuche aus Niederfischbach und Umgebung an der Lahn.
Markus Kratzer

Wenn ein Niederfischbacher als Bischof von Limburg Rückschau auf sein zehnjähriges Wirken an der Lahn hält, drängt sich die Frage auf, wie stark er noch in seiner Heimat verwurzelt ist. Auch darüber haben wir mit Georg Bätzing gesprochen. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Limburger Bischof Georg Bätzing ist in Kirchen geboren und in Niederfischbach aufgewachsen. Der Routenplaner weist eine Entfernung von 73 Kilometern zwischen seinem Heimat- und seinem Wirkungsort aus. Doch wie stark sind noch seine Kontakte in den Westerwald und ins Siegerland?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren