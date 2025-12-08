Bäckerei möchte sich nicht zu neuer Filiale äußern

Eine Bäckereikette plant im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ in Bad Marienberg eine Filiale mit Café-Betrieb. Welche wird es sein? Gerüchteweise gilt die Großbäckerei Schäfer aus Limburg als heißer Kandidat.
In Bad Marienberg gibt es Gerüchte, wonach das Unternehmen Schäfer Dein Bäcker GmbH aus Limburg im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ eine Filiale mit Café plant. Auf Anfrage unserer Zeitung hat die Großbäckerei jetzt geantwortet. Sie schreibt: „Zum aktuellen Zeitpunkt können und möchten wir zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen noch keine Stellungnahme abgeben.