Anfang 2026 hat Marvin Kraus sein Amt als Bürgermeister der VG Bad Marienberg angetreten. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er auf die ersten Monate als Chef der Verwaltung zurück und erklärt, was das Archiv und ein Kicker damit zu tun haben.
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Etwas mehr als die berühmten ersten 100 Tage ist Marvin Kraus jetzt neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg. Der Empfang durch die Mitarbeiter sei sehr herzlich gewesen, und es mache Spaß mit dieser Mannschaft, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung.