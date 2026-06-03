Zwei Tage Genuss im Westerwald
Bad Marienberger Weinfest begeistert Besucher erneut
Die große Auswahl an Weinen verschiedenster Anbaugebiete ließen sich die Besucher des Bad Marienberger Weinfestes munden.
Die große Auswahl an Weinen verschiedenster Anbaugebiete ließen sich die Besucher des Bad Marienberger Weinfestes munden.
Roeder-Moldenhauer

Wein, Musik und regionale Köstlichkeiten verwandelten den Marktplatz in Bad Marienberg zu einem lebendigen Treffpunkt. Zwei Tage voller Genuss, Stimmung und Begegnungen – ein Fest für die Sinne.

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Kürzlich verwandelte sich der Marktplatz in Bad Marienberg erneut in einen Treffpunkt für Weinfreunde, Musikliebhaber und Genießer. Das Bad Marienberger Weinfest lockte zahlreiche Besucher an und sorgte für eine stimmungsvolle Atmosphäre im Herzen der Stadt.

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