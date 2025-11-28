Romantisches Hüttendorf Bad Marienberger Weihnachtsmarkt glänzt bis Sonntag Nadja Hoffmann-Heidrich 28.11.2025, 11:28 Uhr

i Zwei Nikoläuse und ein Engel: In diesem Jahr überraschen (von links) Alexander und Emilia Nies sowie Katja Steup-Hüsch als weihnachtliche Wesen die Besucher des Bad Marienberger Weihnachtsmarktes. Röder-Moldenhauer

Mit dem Weihnachtsmarkt wird in Bad Marienberg traditionell die Adventszeit eingeläutet. Auch in diesem Jahr haben sich die Organisatoren wieder einiges für die Besucher einfallen lassen. Der Markt ist noch bis Sonntagabend geöffnet.

Manche glauben nicht mal an den einen Nikolaus. Auf dem Bad Marienberger Weihnachtsmarkt kann man in diesem Jahr aber sogar gleich zwei Vertreter des heiligen Mannes aus Myra treffen: In dem einen Kostüm steckt die seit Jahren in dieser Rolle erfahrene Katja Steup-Hüsch, das andere trägt Alexander Nies, der 2024 Premiere in dem roten Gewand hatte und auch diesmal wieder von seiner 13-jährigen Tochter Emilia als Engel begleitet wird.







