Wasser und Abwasser Bad Marienberger VG-Werke erzielen 2024 Gewinne 08.10.2025, 08:00 Uhr

i Viel investiert, dennoch Gewinne verbucht: Die Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg erzielten 2024 bei der Wasserversorgung und bei der Abwasserbeseititung positive Ergebnisse. Röder-Moldenhauer

Der Stollen Alexandria ist für eine sichere Trinkwasserversorgung in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg ein Glücksfall. Über die Arbeit der Verbandsgemeindewerke im Jahr 2024 berieten Rat und Ausschuss jetzt gemeinsam.

Besser als erwartet haben die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg das Haushaltsjahr 2024 beendet. Das ging aus der Präsentation eines Wirtschaftsprüfers in einer gemeinsamen Sitzung des Verbandsgemeinderates und des Werkausschusses hervor.







