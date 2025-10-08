Der Stollen Alexandria ist für eine sichere Trinkwasserversorgung in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg ein Glücksfall. Über die Arbeit der Verbandsgemeindewerke im Jahr 2024 berieten Rat und Ausschuss jetzt gemeinsam.
Besser als erwartet haben die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg das Haushaltsjahr 2024 beendet. Das ging aus der Präsentation eines Wirtschaftsprüfers in einer gemeinsamen Sitzung des Verbandsgemeinderates und des Werkausschusses hervor.