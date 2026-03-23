Guten Draht zu Schnieder Bad Marienberger VG-Chef möchte Kontakte nutzen Nadja Hoffmann-Heidrich 23.03.2026, 20:00 Uhr

i Auch im Wahllokal in der Stadtbücherei in Bad Marienberg wurde am Sonntagabend fleißig ausgezählt. Röder-Moldenhauer

Mehr als drei Jahre lang hat der heutige Bad Marienberger VG-Chef Marvin Kraus für Gordon Schnieder und die CDU-Landtagsfraktion in Mainz gearbeitet. Diese Kontakte möchte er jetzt für seine Region nutzen.

Auf einen guten und direkten Draht zum vermutlich nächsten rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder hofft der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg, Marvin Kraus. Den Wahlsieger Schnieder kennt der Westerwälder Verwaltungschef gut: Kraus hat mehr als drei Jahre als wissenschaftlicher Referent für die CDU-Landtagsfraktion in Mainz gearbeitet.







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