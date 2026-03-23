Mehr als drei Jahre lang hat der heutige Bad Marienberger VG-Chef Marvin Kraus für Gordon Schnieder und die CDU-Landtagsfraktion in Mainz gearbeitet. Diese Kontakte möchte er jetzt für seine Region nutzen.
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Auf einen guten und direkten Draht zum vermutlich nächsten rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder hofft der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg, Marvin Kraus. Den Wahlsieger Schnieder kennt der Westerwälder Verwaltungschef gut: Kraus hat mehr als drei Jahre als wissenschaftlicher Referent für die CDU-Landtagsfraktion in Mainz gearbeitet.
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Ressort und Schlagwörter
Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg