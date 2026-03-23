Guten Draht zu Schnieder
Bad Marienberger VG-Chef möchte Kontakte nutzen
Auch im Wahllokal in der Stadtbücherei in Bad Marienberg wurde am Sonntagabend fleißig ausgezählt.
Auch im Wahllokal in der Stadtbücherei in Bad Marienberg wurde am Sonntagabend fleißig ausgezählt.
Röder-Moldenhauer

Mehr als drei Jahre lang hat der heutige Bad Marienberger VG-Chef Marvin Kraus für Gordon Schnieder und die CDU-Landtagsfraktion in Mainz gearbeitet. Diese Kontakte möchte er jetzt für seine Region nutzen.

Lesezeit 2 Minuten
Auf einen guten und direkten Draht zum vermutlich nächsten rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder hofft der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg, Marvin Kraus. Den Wahlsieger Schnieder kennt der Westerwälder Verwaltungschef gut: Kraus hat mehr als drei Jahre als wissenschaftlicher Referent für die CDU-Landtagsfraktion in Mainz gearbeitet.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg

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