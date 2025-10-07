Bummeln im Regen Bad Marienberger Herbstmarkt trotzt dem Wetter Gaby Wertebach 07.10.2025, 10:00 Uhr

i Einige Besucher trotzten den widrigen Wetterumständen in Bad Marienberg zum Herbstmarkt. Röder-Moldenhauer

Es regnete und stürmte praktisch ohne Pausen, dennoch ließen es sich einige Besucher nicht nehmen, in Bad Marienberg über den Herbstmarkt zu flanieren. Eine Kunstmeile lockte in den Schaufenstern, und es gab Angebote für die kleinen Besucher.

Sie hatten sich wieder so viel Arbeit im Vorfeld gemacht, die Organisatoren der „Langen Theke“, die ein Teil des Marmer Herbstmarktes in Bad Marienberg ist, und am vergangenen Sonntag bereits zum 49. Mal stattfand. Die Mischung aus traditionellen Marktständen, Kunsthandwerk, kulinarischen Angeboten, sowie das verkaufsoffene Angebot der lokalen Geschäfte lockt Jahr für Jahr die Besucher an.







