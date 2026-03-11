Ob Promis oder „ganz normale“ Menschen: Sie alle wurden und werden in der Backstube von Martin Schneider in Bad Marienberg auf Fotobroten verewigt. Vor allem als Geschenk ist dieses Produkt sehr gefragt.
Ein Mischbrot für rund 25 Euro: für den Preis eigentlich zu schade zum Essen. „Es gibt auch Kunden, die es essen“, sagt der Bad Marienberger Bäckermeister Martin Schneider. Die Rede ist von seinen berühmten Fotobroten. Schneider steht an diesem Mittwochmorgen in seiner Backstube und bepinselt Gebäckstücke.