Die Drogeriemarktkette Rossmann hat angekündigt, ihre Bad Marienberger Filiale an den Stadtrand zu verlegen. Für das alte Gebäude in der Bismarckstraße werden in der Stadt nun Lösungen zur Leerstandsvermeidung gesucht.
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Der angekündigte Umzug der Rossmann-Filiale von der Bad Marienberger Innenstadt an den Stadtrand (Umgehungsstraße) beschäftigt die Menschen in der Kneipp-Stadt. Die Werbegemeinschaft und die Stadtspitze haben sich jetzt zu der Entscheidung der Drogeriemarktkette geäußert.