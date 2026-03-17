Raus aus der Innenstadt
Bad Marienberger bedauern geplanten Rossmann-Umzug
Die Rossmann-Filiale in der Bad Marienberger Innenstadt ist ein Kundenmagnet. Die Stadtspitze und die Werbegemeinschaft bedauern
Die Rossmann-Filiale in der Bad Marienberger Innenstadt ist ein Kundenmagnet. Die Stadtspitze und die Werbegemeinschaft bedauern, dass die Drogerie die Bismarckstraße verlassen und stattdessen an den Stadtrand an der Umgehungsstraße umziehen wird.
Röder-Moldenhauer

Die Drogeriemarktkette Rossmann hat angekündigt, ihre Bad Marienberger Filiale an den Stadtrand zu verlegen. Für das alte Gebäude in der Bismarckstraße werden in der Stadt nun Lösungen zur Leerstandsvermeidung gesucht.

Lesezeit 3 Minuten
Der angekündigte Umzug der Rossmann-Filiale von der Bad Marienberger Innenstadt an den Stadtrand (Umgehungsstraße) beschäftigt die Menschen in der Kneipp-Stadt. Die Werbegemeinschaft und die Stadtspitze haben sich jetzt zu der Entscheidung der Drogeriemarktkette geäußert.

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