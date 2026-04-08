Evangelisches Gymnasium Bad Marienberger Abiturjahrgang feierlich verabschiedet 08.04.2026, 15:00 Uhr

i Die Abiturientinnen und Abiturienten des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg freuen sich über den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit. Florian Erken/Evangelisches Gymnasium

Herzlichen Glückwunsch! 63 Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums in Bad Marienberg haben ihre Abiturzeugnisse in der Tasche. Das wurde gebührend gefeiert.

Monatelang hatten sie sich vorbereitet, im Januar wurde in den schriftlichen Prüfungen geschwitzt, im März folgten die mündlichen Prüfungen und alles nur für diesen Tag: Kürzlich durften die 63 Abiturientinnen und Abiturienten endlich ihre heiß begehrten Abschlusszeugnisse in Händen halten.







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