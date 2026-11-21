Riesenrad für Kinder lockt Bad Marienberg wird zum romantischen Weihnachtsdorf 21.11.2026, 10:00 Uhr

i Wenn sich die Bad Marienberger Kurzone am ersten Adventswochenende wieder in ein Weihnachtsdorf verwandelt, leuchten nicht nur Kinderaugen. Nach einer Pause ist diesmal auch der Krippenbauer aus dem Sauerland wieder mit seinem Stand dabei. Röder-Moldenhauer

Am ersten Adventswochenende wird nicht nur die erste Kerze am Adventskranz entzündet, sondern dann öffnet auch der Bad Marienberger Weihnachtsmarkt seine Pforten – diesmal wieder mit einigen Neuerungen für Groß und Klein.

Die Weihnachtszeit beginnt in Bad Marienberg traditionell mit dem Weihnachtsmarkt rund um das erste Adventswochenende. Von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. November, verwandeln sich die Kurzone und der Marktplatz der Badestadt wieder in ein romantisches, traditionelles Weihnachtsdorf, das Jahr für Jahr viele Besucher aus nah und fern anlockt.







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