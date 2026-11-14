Thema im Stadtrat
Bad Marienberg will Wildwuchs von Wahlwerbung stoppen
Der Stadtrat von Bad Marienberg plant, Wahlwerbung im Stadtgebiet künftig besser zu regeln und nur an bestimmten Stellen zuzulas
Der Stadtrat von Bad Marienberg plant, Wahlwerbung im Stadtgebiet künftig besser zu regeln und nur an bestimmten Stellen zuzulassen, um „Wildwuchs“ zu verhindern.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Regelmäßig vor Wahlen verwandeln sich innerstädtische Straßen in Plakatmeilen. Werbetafeln der Parteien hängen und stehen teilweise kreuz und quer. Das möchte man in Bad Marienberg nun unterbinden.

Lesezeit 1 Minute
Auf breite Zustimmung stieß jetzt ein Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat Bad Marienberg, Wahlwerbung im Stadtgebiet künftig besser zu regeln und nur an bestimmten Stellen – gebündelt – zuzulassen. Dazu regen die Christdemokraten ein Standortkonzept an, wie Fraktionsmitglied Phillip Schmidt ausführte.
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