Regelmäßig vor Wahlen verwandeln sich innerstädtische Straßen in Plakatmeilen. Werbetafeln der Parteien hängen und stehen teilweise kreuz und quer. Das möchte man in Bad Marienberg nun unterbinden.
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Auf breite Zustimmung stieß jetzt ein Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat Bad Marienberg, Wahlwerbung im Stadtgebiet künftig besser zu regeln und nur an bestimmten Stellen – gebündelt – zuzulassen. Dazu regen die Christdemokraten ein Standortkonzept an, wie Fraktionsmitglied Phillip Schmidt ausführte.