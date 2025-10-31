Zur Umsetzung des neuen Bundesgesetzes Gafög zur künftigen Betreuung von Grundschülern ist eine Vereinbarung zwischen dem Westerwaldkreis und den Verbandsgemeinden geplant. Doch in Bad Marienberg gibt es noch Beratungsbedarf.
In vielen Westerwälder Gemeinden wird derzeit über das bundesweite Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern (Gafög) diskutiert, das mit dem Schuljahr 2026/27 in Kraft tritt. Denn der Rechtsanspruch auf Betreuung während der Schulzeit sowie größtenteils in den Ferien, der daraus für Grundschüler erwächst, bleibt für die Kommunen nicht folgenlos.