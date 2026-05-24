Mehrheit des Stadtrates dafür
Bad Marienberg soll weitgehend Tempo-30-Zone werden
Einige Teilbereiche von Bad Marienberg (so wie hier im Stadtteil Zinhain) sind bereits Tempo-30-Zone. Der Stadtrat hat sich nun
Einige Teilbereiche von Bad Marienberg (so wie hier im Stadtteil Zinhain) sind bereits Tempo-30-Zone. Der Stadtrat hat sich nun mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass möglichst viele weitere Straßenzüge im Stadtgebiet folgen sollen.
Röder-Moldenhauer

Mehr Verkehrssicherheit, mehr Lebensqualität, weniger Lärmbelästigungen: Diese Gründe führt die SPD-Fraktion im Bad Marienberger Stadtrat für ihren Antrag zur Ausweisung weiterer Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet an.

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Der Stadtrat von Bad Marienberg plant, möglichst weite Teile des Stadtgebietes als Tempo-30-Zone ausweisen zu lassen. Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung per Mehrheitsbeschluss beauftragt zu prüfen, wo eine Ausweitung der Geschwindigkeitsbegrenzung rechtlich möglich ist.

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