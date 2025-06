Zahlreiche Veranstaltungen verkürzen in Bad Marienberg die Zeit bis zu den Sommerferien. Vor allem wird in den nächsten Wochen jede Menge Musik geboten.

Der Sommer kann kommen: Der Veranstaltungskalender in der Stadt Bad Marienberg ist prall gefüllt mit Freiluftveranstaltungen, die zum Draußen-Genuss einladen. Los geht’s am Freitag und Samstag, 13. und 14. Juni, mit dem Weinfest auf dem Marktplatz. Dabei steht das Areal ganz im Zeichen von Rebensäften und Livemusik. Weingüter von der Nahe und aus Rheinhessen stellen ihre edlen Tropfen vor. Eröffnet wird das Fest freitags um 18 Uhr, von 19 Uhr an sorgt die Coverband Vinnie Cooper für Stimmung.

Am Samstag öffnen die Weinstände um 14 Uhr, das Bühnenprogramm am Nachmittag wird von der Bigband Bad Marienberg, von verschiedenen Ensembles der Kreismusikschule (mit Salon- und Kaffeehausmusik) sowie von der Level Dance School gestaltet. Ab 19 Uhr wird dann laut Kerstin Schmidt, Leiterin der veranstaltenden Tourist-Information, die Band Extrem für Partylaune sorgen. Der Eintritt zum Fest, das erstmals freitags und samstags statt samstags und sonntags stattfindet, ist frei.

Picknick-Atmosphäre im Kurpark und am Europahaus

Am Samstag, 21. Juni (Sommersonnenwende), verwandelt sich die Kneippstadt wieder in eine Bühne für Musik und Lebensfreude, wenn das dritte Fête de la Musique steigt. Dieses offene, nicht-kommerzielle Musikereignis stammt ursprünglich aus Frankreich, wird aber seit Jahren weltweit – ganz im Sinne der Idee „Musik für alle von allen“. Das berichtet Tanja Müller von der Tourist-Information. Die Besucher sind eingeladen, Picknickdecken sowie eigene Snacks und Getränke mitzubringen und den vielfältigen Darbietungen in entspannter Atmosphäre zu lauschen (und gegebenenfalls auch mitzusingen).

Nicole Stecker, Studienleiterin und Mitglied des Leitungsteams im Europahaus, musste nach eigener Aussage im vergangenen Jahr nicht zweimal überlegen, als sie von der Tourist-Information gefragt wurde, ob sich ihre Einrichtungen an dem Fest beteiligen wolle. Stecker hat einige Zeit in Frankreich gelebt und ist mit der Idee der Fête de la Musique vertraut. Musik sei ein verbindendes Element, das Begegnung schaffe. Zudem stecke hinter der Veranstaltung auch ein europäischer Gedanke.

Auch kurzentschlossene Künstler sind willkommen

Als Bühnen dienen am 21. Juni die Konzertmuschel und der Pavillon im Kurpark sowie das Gelände des Europahauses. In der Konzertmuschel ist folgendes Programm geplant: 15 bis 15.45 Uhr Turmbläser Westerburg (Blasmusik aller Stilrichtungen), 16.30 bis 17.15 Uhr Hännessie Fieldwalker Duo (Folk und Blues), 18 bis 18.45 Uhr Benjamin Sawatzki und Teresa Menges (Jazz), 19.30 bis 20.15 Uhr Pink Lama (Rock) und 21 bis 21.45 Uhr Four Greeds (Rock und Pop). Im Pavillon treten auf: 15.45 bis 16.30 Uhr Hilde Fuhs (traditionelle keltische Folkmusik), 17.15 bis 18 Uhr Ariane und Alexander von Bock (Akustik-Versionen bekannter Songs) und Wolfgang Krug (Rock und Pop).

Am Europahaus sind zu hören und zu sehen: 15.45 bis 16.30 Uhr Valeria Kutschina (Chanson, Kabarett und Musical), 17.15 bis 18 Uhr Super Phonic (Funk, Jazz, Blues und Soul), 18.45 bis 19.30 Uhr Somesongs (Pop mit Einschlägen zu Rock, Soul und Country) sowie 20.15 bis 21 Uhr Moulderdeÿer (Rock mit Einflüssen aus verschiedenen Metal-Bereichen). Wer spontan noch etwas Musikalisches darbieten möchte, ist bei dem Fest willkommen.

Skaten, shoppen und genießen

Und auch am Freitag, 27. Juni, wird in Bad Marienberg einiges geboten: Dann lädt die Werbegemeinschaft von 18 bis 23 Uhr zum 10. Sommernachtsshopping ein, bei dem kulinarisch und kulturell für jeden Geschmack etwas dabei sein wird. Wie Claudia Schimmelfennig erläutert, gibt es in der Bismarckstraße eine Action Area, wo der Verein Skate Aid Westerwald allen unmotorisierten Fahrzeugen, die rollen, eine Plattform bietet. Darüber hinaus gibt es einen Skate-Workshop, Hüpfburgen, einen Tanzworkshop und vieles mehr. In der Kurzone wiederum wird sich die regionale Blaulichtfamilie präsentieren. Die Band Moondance und der Gitarrist Anatolli sorgen ebenso für Unterhaltung wie Walkacts mit Jonglage, Feuerspielen und Luftballonkünsten. Darüber hinaus werden die Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft eigene Attraktionen bereithalten.

Sommerfestival verspricht gute Laune

Im Hochsommer verwandelt sich der Marktplatz in Bad Marienberg wieder jeden zweiten Dienstag in einen Treffpunkt, bei dem Musik und gute Laune im Mittelpunkt stehen. Das Sommerfestival bietet gute Gelegenheiten, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen. Zum Auftakt am 8. Juli wird die sechsköpfige Band The Mysterious Kazoo Side Project mit deutsch- und englischsprachigen Stücken den Marktplatz rocken. Kubanische Musik erklingt am 22. Juli, wenn Rody Reyes & Havanna con Klasse die Bühne bespielen. Stars ’n Bars werden dem Publikum am 5. August ein vielseitiges Countryprogramm bieten. Zum Abschluss der Dienstags-Reihe wird die Tribute-Band The Peteles am 19. August die Beatles wiederbeleben. Das Sommerfestival endet dann mit einem Samstagstermin: Im Rahmen des Marmer Event-Wochenendes will die Band Hörgerät am 30. August ab 18.30 Uhr für Stimmung sorgen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. nh