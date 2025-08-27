Erst explodieren die geschätzten Kosten um mehrere Millionen Euro, jetzt steht die geplante Generalsanierung des Marienbads in Bad Marienberg vor der nächsten Herausforderung.

Die geplante Sanierung des Marienbads in Bad Marienberg sorgt weiterhin für Diskussionen. Ging es vor der Sommerpause der Gremien noch darum, dass die geschätzten Kosten für die Maßnahme inzwischen deutlich höher liegen als ursprünglich vorgesehen, woraufhin die Gesellschafter – Stadt und Verbandsgemeinde – den finanziellen Rahmen um mehrere Millionen Euro aufgestockt hatten, musste VG-Bürgermeister Andreas Heidrich in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates die nächste Hiobsbotschaft verkünden: Das beauftragte Planungsbüro hat mitgeteilt, dass die Baufrist (31. Dezember 2027), bis zu der das Projekt wegen der Bundesförderung realisiert und abgerechnet sein muss, nicht einzuhalten sei.

Das hat nun zur Folge, dass die Bad Marienberger vermutlich auf die Förderung in Höhe von 3 Millionen Euro verzichten müssen, noch ehe überhaupt der formelle Bescheid darüber eingegangen und der erste Spatenstich für das Bauvorhaben vollzogen ist. Trotz mehrfacher Nachfragen seitens der Kommune, so ließ Heidrich den Rat wissen, habe der Bund eine Verlängerung der Frist kategorisch abgelehnt. Das Risiko, nun dennoch mit der Sanierung zu beginnen und bei Nicht-Einhaltung der vorgegebenen Zeit am Ende auf den Gesamtkosten ohne finanzielle Unterstützung sitzen zu bleiben, sei für die Gesellschafter zu hoch. Er schlug stattdessen vor, perspektivisch ein anderes Förderprogramm anzupeilen.

Energetische Sanierung hätte nicht den gewünschten Effekt

In den Fraktionen, vor allem bei der SPD, sorgte das Thema, das die Verwaltung aus Dringlichkeitsgründen erst kurzfristig auf die Tagesordnung gehoben hatte, für Grummeln und Unzufriedenheit. Über so weitreichende Folgen wie den Verzicht auf 3 Millionen Euro könne er nicht im Vorbeigehen und ohne intensivere Beratung entscheiden, sagte etwa SPD-Fraktionssprecher Karsten Lucke. Bürgermeister Heidrich erwiderte, dass dann offenbar der Informationsfluss von den Mitgliedern des Marienbad-Aufsichtsrates, der zwei Tage vorher zu dem Thema getagt habe, zu den eigenen Fraktionsmitgliedern nicht funktioniert habe.

Selbstkritisch merkte der Verwaltungschef jedoch auch an, dass man bei diesem Projekt vielleicht das Pferd von hinten aufgesattelt habe, indem man aus Zeitgründen schnell einen Förderantrag gestellt habe, ohne vorher die erforderlichen Sanierungsschritte detailliert zu erarbeiten. Erst im Nachgang habe sich nun beispielsweise ergeben, dass die zunächst geplante Wärmedämmung zwar 2,7 Millionen Euro gekostet, aber nur eine geringe Effizienz gehabt hätte – was CDU-Fraktionsmitglied Gerd Schimmelfennig, der auch Mitglied des Marienbad-Aufsichtsrates ist, bestätigte.

Nach einer Sitzungsunterbrechung präsentierte CDU-Fraktionssprecher Kai Müller dann den gemeinsamen Vorschlag, die Entscheidung über den Förderverzicht auf die Oktober-Sitzung zu verschieben, gleichzeitig aber die Planung mit konkreten Vorschlägen sowie in enger Absprache zwischen Aufsichtsrat und Fraktionen fortschreiten zu lassen. Diesem Antrag folgte der Rat einstimmig.

Sarah Schell-Hahn legt Ratsmandat nieder

Da sie aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wegzieht, hat Sarah Schell-Hahn (Bündnis 90/Die Grünen) ihr Mandat im Verbandsgemeinderat niedergelegt. Für sie ist Thomas Zadro ins Gremium nachgerückt. Dieser Personalwechsel hat auch Auswirkungen auf die Besetzung von Ausschüssen. nh