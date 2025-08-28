Wofür gibt man 1 Million Euro aus? Manch einer könnte diese Frage schnell beantworten. Für den VG-Rat Bad Marienberg, der verschiedene Interessen und Bedürfnisse berücksichtigen muss, war die Suche nach einer Antwort hingegen gar nicht so leicht.

Als die Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg vor einiger Zeit vom Land die Mitteilung erhielt, dass sie 3,1 Millionen Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) bekommt, war die Freude bei den verantwortlichen Kommunalpolitikern groß. Schnell einigte man sich im VG-Rat darauf, 2 Millionen Euro davon den Ortsgemeinden und der Stadt für eigene Projekte zur Verfügung zu stellen, 100.000 Euro sollten heimischen Vereinen zugutekommen. Blieb noch 1 Million Euro übrig, über deren Einsatz die VG allerdings monatelang intensiv und kontrovers diskutiert hat. Nun wurde, kurz vor Ablauf der Meldefrist ans Land, endlich ein Konsens erzielt.

Nach mehreren Sitzungen steht jetzt fest, dass das Geld für die Ausstattung einer Talentwerkstatt im Schulzentrum (vorerst im Haus Minge, später im Gebäude 12 der Realschule plus), die Schulhofentsiegelung, den Brandschutz sowie für die Anschaffung eines Bürgerbusses mit Elektromotor verwendet werden soll. CDU-Fraktionssprecher Kai Müller erläuterte, dass man damit Ideen aller drei Ratsfraktionen berücksichtige. Gestrichen worden sei allerdings der Vorschlag seiner Partei für eine Projektstudie zur Erstellung der Talentwerkstatt, die es nach einem intensiven Gedankenaustausch mit den jeweiligen Schulleitern und Fachlehrern nicht mehr brauche. Verzichtet werde darüber hinaus auf das Projekt Begegnungszentrum in der Bismarckstraße – eine Idee von Bündnis 90/Die Grünen, die zwar aus Sicht Müllers begrüßenswert sei, aber den Rahmen des RZN sprengen würde.

Begegnungszentrum hat es nicht ins Programm geschafft

Dennoch könne nun mit dem zur Verfügung stehenden Geld viel Sinnvolles erreicht werden. Dasselbe gelte auch für die von den Ortsgemeinden und den Vereinen vorgeschlagenen Maßnahmen. Insofern sei das Förderprogramm eine gute Sache, allerdings hätte es dafür nicht den aus seiner Sicht bürokratischen Überbau für die Antragstellung gebraucht, so der CDU-Sprecher weiter.

Ähnlich fiel auch das Fazit von SPD-Fraktionssprecher Karsten Lucke aus. Er lobte, dass die Expertise für die Talentwerkstatt nun von den Fachleuten vor Ort komme und keine externe Studie bemüht werde. Das könne gut werden, auch wenn derzeit noch nicht jede Frage beantwortet sei. Außerdem freue er sich darüber, dass die CDU sich so positiv über das RZN des Landes äußere, sagte Lucke augenzwinkernd. Den Vorschlag der Grünen für ein Begegnungszentrum hält auch er für unterstützenswert, aber nicht über dieses Programm.

Große Zustimmung für Kompromissvorschlag

Dass die Beschaffung eines weiteren Bürgerbusses ein wichtiger Beitrag zur Mobilität und im Kampf gegen Einsamkeit ganz junger und älterer Menschen ohne Auto sei, hob der neu für Sarah Schell-Hahn in den VG-Rat nachgerückte Grünen-Sprecher Thomas Zadro hervor. Dass das Begegnungszentrum es nicht in das Programm geschafft habe, bedauerte er, erfülle es doch nicht nur vollumfänglich die Förderkriterien des RZN, sondern könne auch ein wichtiger, generationenübergreifender Anker und Anlaufpunkt für Menschen sowie ein Beitrag zur Belebung der Bismarckstraße sein.

Der von Müller vorgestellte Kompromissvorschlag für die VG-Million wurde schließlich bei einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen angenommen. Die Ideen der Ortsgemeinden und der Stadt sowie der Vereine wurden einstimmig verabschiedet.

Zu Beginn der Debatte über die Verwendung des Geldes aus dem RZN vor einigen Monaten stand noch eine Beteiligung der Bad Marienberger an dem geplanten Gesundheitszentrum „Wäller Land“ in Westerburg im Raum. Die Verwaltung um Bürgermeister Andreas Heidrich hatte dieses interkommunale Engagement seinerzeit vorgeschlagen. Die Ratsmitglieder jedoch hatten fraktionsübergreifend Bedenken gegen diese finanzielle Unterstützung und lehnten die Idee bei der finalen Abstimmung mit großer Mehrheit ab.