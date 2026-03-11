Stadtchefin enttäuscht
Bad Marienberg hatte keine Info zu Gesundheitsamt-Aus
Die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg hat eine langjährige Tradition. Die endet im Sommer. Das Aus kommt in der Kneipp-Stadt nicht gut an.
Vor wenigen Tagen hat die Kreisverwaltung in Montabaur bestätigt, dass die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg im Sommer geschlossen wird. Die Nachricht sorgt in der Kneipp-Stadt für Irritationen.

Die Bad Marienberger Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher ist von der Kreisverwaltung enttäuscht: Hintergrund ist, dass die Stadtchefin erst durch unsere Zeitung von der geplanten Schließung der Nebenstelle des Gesundheitsamtes in der Kneipp-Stadt erfahren hat und nicht vorab von der Behörde in Montabaur informiert wurde.

