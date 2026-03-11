Stadtchefin enttäuscht Bad Marienberg hatte keine Info zu Gesundheitsamt-Aus Nadja Hoffmann-Heidrich 11.03.2026, 20:00 Uhr

i Die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg hat eine langjährige Tradition. Die endet im Sommer. Das Aus kommt in der Kneipp-Stadt nicht gut an. Röder-Moldenhauer

Vor wenigen Tagen hat die Kreisverwaltung in Montabaur bestätigt, dass die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg im Sommer geschlossen wird. Die Nachricht sorgt in der Kneipp-Stadt für Irritationen.

Die Bad Marienberger Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher ist von der Kreisverwaltung enttäuscht: Hintergrund ist, dass die Stadtchefin erst durch unsere Zeitung von der geplanten Schließung der Nebenstelle des Gesundheitsamtes in der Kneipp-Stadt erfahren hat und nicht vorab von der Behörde in Montabaur informiert wurde.







