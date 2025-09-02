Sie haben große Leistungen erbracht und sind Vorbilder für andere: Die Rede ist von den Sportlern des Jahres, die jetzt in Bad Marienberg geehrt wurden.

Sportlicher Ehrgeiz, Leidenschaft und Teamgeist standen im Mittelpunkt der Sportlerehrung in Bad Marienberg. Ausgezeichnet wurden laut Presseinfo der Stadt Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr herausragende, Leistung erbracht haben.

Mit viel Beifall und vor großem Publikum wurden insgesamt 13 Athleten sowie zwei Mannschaften für ihre Erfolge geehrt. Die Veranstaltung würdigte damit nicht nur sportliche Spitzenleistungen, sondern auch den Einsatz und die Vorbildfunktion der Ausgezeichneten.

Taekwondo-Kämpfer, Schütze und Judoka holen sich die Titel

Zum Sportler des Jahres (Jugend) wurde der Taekwondo-Kämpfer Maximilian Lehnhäuser gekürt. Er sorgte bundesweit für Aufsehen, indem er gleich drei Mal den zweiten Platz bei Ranglistenturnieren erreichte. Bei den Sportlerinnen (Jugend) setzte sich die Taekwondo-Kämpferin Selma Schäfer durch. Mit ihrem Sieg bei einem Bundesranglistenturnier und einem weiteren Podestplatz unterstrich sie ihre außergewöhnliche Klasse.

Den Titel Sportler des Jahres bei den Erwachsenen holte sich Dieter Harpel. Der erfahrene Schütze überzeugte mit konstanten Erfolgen bei Bezirks- und Landesmeisterschaften und zeigte eindrucksvoll, dass Einsatzbereitschaft keine Altersgrenzen kennt. Zur Sportlerin des Jahres (Erwachsene) wurde die Judoka Fabienne Binder ernannt. Mit Spitzenplätzen bei internationalen und nationalen Turnieren – darunter der Sieg beim renommierten Wettbewerb im niederländischen Venray – gehört sie zu den Aushängeschildern der Region.

Badminton-Jugend bejubelt zahlreiche Erfolge

Große Freude herrschte auch bei der Mannschaft des Jahres (Jugend): Die Badminton-Abteilung des TuS Bad Marienberg durfte jubeln, nachdem gleich mehrere Nachwuchsteams (U12, U15, U19) Meistertitel errangen. Den zweiten Platz bei der Sportlerwahl Mannschaft sicherte sich eine Gruppe der Level-Dance School.

Die Veranstalter zogen ein durchweg positives Fazit: Die Sportler seien Vorbilder für die Jugend und Botschafter für die Region. Sie zeigten, was mit Disziplin und Leidenschaft möglich sei. Mit Tanzdarbietungen endete die Feier. red