Symbolischer Spatenstich Bad Marienberg freut sich aufs neue Feuerwehrhaus Nadja Hoffmann-Heidrich 03.07.2026, 16:00 Uhr

i Die Verantwortlichen von Stadt und Verbandsgemeinde Bad Marienberg, des Kreises, des Landes und der Feuerwehr freuen sich auf den geplanten Neubau eines zentralen Feuerwehrhauses an der L294/Kirburger Straße. Landesinnenminister Achim Schwickert nutzte den symbolischen Spatenstich, um einmal am Steuer eines Baggers Platz zu nehmen. Röder-Moldenhauer

Etliche Funktionsräume, eine große Fahrzeughalle, Gemeinschaftsflächen: Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg baut ein hochmodernes Feuerwehrhaus, das rund um die Uhr von allen Einheiten der Kommune genutzt werden kann.

Brandschutz auf einem neuen Level – den verspricht der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg, Marvin Kraus, durch den Neubau des zentralen Feuerwehrhauses in der Kneippstadt. Nach einigen Jahren der Planung erfolgte dafür am Donnerstag – im Beisein vieler Gäste – der symbolische Spatenstich, bei dem der ehemalige Westerwälder Landrat und jetzige Landesinnenminister, Achim Schwickert, selbst Platz im Bagger nahm.







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