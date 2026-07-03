Etliche Funktionsräume, eine große Fahrzeughalle, Gemeinschaftsflächen: Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg baut ein hochmodernes Feuerwehrhaus, das rund um die Uhr von allen Einheiten der Kommune genutzt werden kann.
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Brandschutz auf einem neuen Level – den verspricht der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg, Marvin Kraus, durch den Neubau des zentralen Feuerwehrhauses in der Kneippstadt. Nach einigen Jahren der Planung erfolgte dafür am Donnerstag – im Beisein vieler Gäste – der symbolische Spatenstich, bei dem der ehemalige Westerwälder Landrat und jetzige Landesinnenminister, Achim Schwickert, selbst Platz im Bagger nahm.