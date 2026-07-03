Symbolischer Spatenstich
Bad Marienberg freut sich aufs neue Feuerwehrhaus
Die Verantwortlichen von Stadt und Verbandsgemeinde Bad Marienberg, des Kreises, des Landes und der Feuerwehr freuen sich auf de
Die Verantwortlichen von Stadt und Verbandsgemeinde Bad Marienberg, des Kreises, des Landes und der Feuerwehr freuen sich auf den geplanten Neubau eines zentralen Feuerwehrhauses an der L294/Kirburger Straße. Landesinnenminister Achim Schwickert nutzte den symbolischen Spatenstich, um einmal am Steuer eines Baggers Platz zu nehmen.
Röder-Moldenhauer

Etliche Funktionsräume, eine große Fahrzeughalle, Gemeinschaftsflächen: Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg baut ein hochmodernes Feuerwehrhaus, das rund um die Uhr von allen Einheiten der Kommune genutzt werden kann.

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Brandschutz auf einem neuen Level – den verspricht der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg, Marvin Kraus, durch den Neubau des zentralen Feuerwehrhauses in der Kneippstadt. Nach einigen Jahren der Planung erfolgte dafür am Donnerstag – im Beisein vieler Gäste – der symbolische Spatenstich, bei dem der ehemalige Westerwälder Landrat und jetzige Landesinnenminister, Achim Schwickert, selbst Platz im Bagger nahm.

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