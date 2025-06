Musik lag in der Luft: Die Stadt Bad Marienberg beteiligte sich erneut an der internationalen Kulturbewegung Fête de la musique.

Die Fête de la musique in Bad Marienberg war erneut ein Erfolg: Auf drei Bühnen (Konzertmuschel, Pavillon im Kurpark und Bühne am Europahaus) konnten die Besucher einem vielseitigen und stimmungsvollen Programm lauschen. Von Folk, über Blues, Rock und Pop bis hin zu Jazz wurden sämtliche Musikstile geboten.

Neben erfahrenen Musikern gab es auch echte Neueinsteiger, die sich zum ersten Mal auf einer Bühne vor Publikum ausprobierten. So konnten beispielsweise die Jugendband „Pink Lama“ und die Band „Four Greeds“ mit ihrem Können und ihrer Freude an der Musik überzeugen.

i Künstlerin Valeria Kutschina animierte auf der Bühne des Europahauses zum Tanzen. Röder-Moldenhauer

Teresa Menges (Gesang) und Benjamin Sawatzki (Piano) begeisterten ihre Zuhörer derweil mit gefühlvollen Jazzstücken. Im kleinen Pavillon im hinteren Kurpark präsentierten Hilde Fuhs sowie Ariane und Alexander von Bock die leiseren Töne, denen das Publikum gebannt lauschte. Der Gitarrist und Sänger Wolfgang Krug gab hingegen Rockklassiker zum Besten. Rockig ging es auch mit Moulderdeyer auf der Bühne am Europahaus zu.

Trotz hoher Temperaturen fanden sich bei der Fête de la musique viele Besucher mit Picknickdecken und Verpflegung ein. Das Programm war so gestaltet, dass man immer Gelegenheit hatte, zwischen den Spielorten zu wechseln und den unterschiedlichen Musikern zuzuhören.

i Beliebtes Plätzchen am Wasser: Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen bei der Fête de la musique kühlten sich die Besucher an der Konzertmuschel im Bad Marienberger Kurpark gerne im dortigen Brunnen ab. Die Veranstaltung, mit der der Sommeranfang gefeiert wird, dient der lockeren Begegnung und der Präsentation der regionalen Musikszene bei freiem Eintritt. Röder-Moldenhauer

Das Musikfest in Bad Marienberg folgt in seinem Konzept dem ursprünglich aus Frankreich stammenden Vorbild: Hobby- und Berufsmusiker treten jährlich zu Sommeranfang honorarfrei im öffentlichen Raum auf. Die Fête de la musique, die 1982 mit einem Straßenfest in Paris begründet wurde, wird inzwischen in vielen Ländern weltweit gefeiert. Sie bietet der jeweils regionalen Musikszene die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Durch den kostenfreien Eintritt hat jeder Zugang zu der Veranstaltung, die zudem von Spontanität, Gemeinschaft und Lockerheit lebt. red