Festival auf drei Bühnen Bad Marienberg feiert den Sommer und die Musik Nadja Hoffmann-Heidrich 23.06.2026, 07:00 Uhr

i Ein Pavillon im Kurpark - in der Nähe des Minigolfplatzes - diente bei der Fête de la musique als eine von insgesamt drei Bühnen. Die Zuschauer erfreuten sich an der angenehmen Sommerstimmung und der abwechslungsreichen Musik. Röder-Moldenhauer

Es war zwar sehr heiß, doch das tat der Stimmung bei der Fête de la musique in Bad Marienberg am Sonntag keinen Abbruch. Künstler und Gäste hatten gemeinsam viel Spaß und genossen den Sommer und das musikalische Beisammensein.

Trotz tropischer Hitze wurde am Sonntag im Bad Marienberger Kurpark getanzt: Der Grund dafür war die erneute Teilnahme der Stadt – in Kooperation mit dem Europahaus – an der weltweiten, nicht-kommerziellen Musikveranstaltung Fête de la musique, die ihren Ursprung in Paris hat und die immer am 21.







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