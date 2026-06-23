Es war zwar sehr heiß, doch das tat der Stimmung bei der Fête de la musique in Bad Marienberg am Sonntag keinen Abbruch. Künstler und Gäste hatten gemeinsam viel Spaß und genossen den Sommer und das musikalische Beisammensein.
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Trotz tropischer Hitze wurde am Sonntag im Bad Marienberger Kurpark getanzt: Der Grund dafür war die erneute Teilnahme der Stadt – in Kooperation mit dem Europahaus – an der weltweiten, nicht-kommerziellen Musikveranstaltung Fête de la musique, die ihren Ursprung in Paris hat und die immer am 21.