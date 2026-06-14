Gewalttat im Westerwald Bad Marienberg: Acht Männer greifen Paar in Parkhaus an Michael Fenstermacher 14.06.2026, 12:11 Uhr

i Acht Männer haben ein Paar in einem Parkhaus in Bad Marienberg angegriffen. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen der Gewalttat am Samstagabend. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Wie steht es um die öffentliche Sicherheit im Westerwald? Eine heftige Gewalttat in Bad Marienberg dürfte die Debatte darüber befeuern. Acht Männer haben dort ein Pärchen in einem Parkhaus in der Innenstadt angegriffen.

Eine heftige Gewalttat am späten Samstagabend in Bad Marienberg dürfte eine Debatte um die öffentliche Sicherheit in der Kurstadt nach sich ziehen. Um etwa 22.30 Uhr wurde ein Pärchen im Parkhaus des Bowlingcenters an der Bismarckstraße von einer Gruppe aus mutmaßlich acht jungen männlichen Personen angegriffen, wie die Polizei berichtet.







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