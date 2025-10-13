Leistungen werden belohnt Backhaus Hehl aus Müschenbach ist mehrfach preisgekrönt 13.10.2025, 19:00 Uhr

i Hehls Backhaus aus Müschenbach ist bereits mehrfach preisgekrönt. In diesem Jahr können sich die beiden Geschäftsführer Linda Hartwig und Marco Müller zum sechsten Mal in Folge über den renommierten Landesehrenpreis im Genusshandwerk des Landes Rheinland-Pfalz sowie erstmals über den Ehrenpreis des Deutschen Bäckerhandwerks freuen. Damit zählen die Westerwälder zu den 50 besten Bäckereien Deutschlands. Röder-Moldenhauer

160 Mitarbeiter, 20 Auszubildende, zwölf Standorte und ein Natursauerteig, der seit Opa Josefs Zeiten gepflegt und fortgesetzt wird: Hehls Backhaus aus Müschenbach überzeugt auch auf Bundesebene mit seiner Qualität.

Zum sechsten Mal in Folge hat das Backhaus Hehl 2025 den renommierten Landesehrenpreis im Genusshandwerk des Landes Rheinland-Pfalz (eine der höchsten Auszeichnungen für Betriebe im Lebensmittelhandwerk) gewonnen. In diesem Jahr ist das Unternehmen mit Sitz in Müschenbach zudem zum ersten Mal mit dem Ehrenpreis des Deutschen Bäckerhandwerks ausgezeichnet worden – und darf sich zu den 50 besten Bäckereien Deutschlands zählen.







