160 Mitarbeiter, 20 Auszubildende, zwölf Standorte und ein Natursauerteig, der seit Opa Josefs Zeiten gepflegt und fortgesetzt wird: Hehls Backhaus aus Müschenbach überzeugt auch auf Bundesebene mit seiner Qualität.
Zum sechsten Mal in Folge hat das Backhaus Hehl 2025 den renommierten Landesehrenpreis im Genusshandwerk des Landes Rheinland-Pfalz (eine der höchsten Auszeichnungen für Betriebe im Lebensmittelhandwerk) gewonnen. In diesem Jahr ist das Unternehmen mit Sitz in Müschenbach zudem zum ersten Mal mit dem Ehrenpreis des Deutschen Bäckerhandwerks ausgezeichnet worden – und darf sich zu den 50 besten Bäckereien Deutschlands zählen.