Tödlicher Crash im Westerwald
B54-Unfall: DRK sieht Wissenslücken bei Erster Hilfe
Erste Hilfe, etwa durch Reanimation, kann nach einem schweren Verkehrsunfall lebensrettend sein.
Erste Hilfe, etwa durch Reanimation, kann nach einem schweren Verkehrsunfall lebensrettend sein.
Jan Woitas/dpa. picture alliance / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Suche nach einem Lkw-Fahrer nach einem tödlichen Unfall Mitte Mai auf der B54 im Westerwald lenkt den Blick auf eine grundsätzliche Frage: Wie fit sind Verkehrsteilnehmer in Erster Hilfe? Das DRK gibt eine ernüchternde Einschätzung.

Lesezeit 1 Minute
Nach einem tödlichen Frontalzusammenstoß auf der B54 bei Stein-Neukirch am 19. Mai sucht die Polizei weiterhin den Fahrer jenes Lastwagens, den das spätere Unfallopfer kurz vor dem Crash überholt hatte. Während die rechtliche Bewertung seines Verhaltens von den konkreten Umständen abhängt, stellt sich auch eine grundsätzliche Frage: Wie gut sind Verkehrsteilnehmer eigentlich auf Erste Hilfe im Notfall vorbereitet?

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