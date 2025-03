Die Winterpause ist zu Ende. In den nächsten Tagen gehen die Bauarbeiten an der B255 bei Langenhahn weiter. Der LBM gibt nun Details zur geplanten Bauzeit und zu den Umleitungsstrecken bekannt.

Die B255-Baustelle bei Langenhahn geht in die nächste Runde: Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mitteilt, wird die Ortsdurchfahrt Hintermühlen ab Montag, 17. März, voll gesperrt. Der Verkehr wird wie im vergangenen Jahr großräumig umgeleitet. Außerdem kündigt die Behörde an, diesmal auch die Abkürzung durch den Rothenbacher Ortsteil Himburg zu sperren, weil es auf der schmalen Kreisstraße im vergangenen Jahr immer wieder zu Problemen gekommen war.

Die betroffenen Pendler brauchen Geduld. Die Arbeiten in Hintermühlen sind aufwendig und werden nach Angaben des LBM voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern. Hauptgrund: Die Verbandsgemeindewerke Westerburg erneuern dort zunächst den Hauptkanal, die Hauptwasserleitung und die dazugehörigen Hausanschlüsse. Erst danach geht es mit der Sanierung der Fahrbahn weiter.

i Die schmale Kreisstraße durch Himburg eignet sich nicht für Schwerlastverkehr. Auch bei Pkw-Begegnungsverkehr wird es eng. Thorsten Ferdinand

Der Landesbetrieb Mobilität wird den Belag entfernen und den Unterbau verfestigen. Anschließend werden eine 14 Zentimeter dicke Asphalttragschicht, eine acht Zentimeter dicke Asphaltbinderschicht und eine vier Zentimeter dicke Deckschicht eingebaut, teilt der LBM mit. Die Gehwege bleiben erhalten. Sie werden nur im Bereich der Wasserleitung erneuert.

Entlang der B255 bereitet der LBM bereits die Umleitung vor. Der überregionale Verkehr aus Richtung Montabaur wird ab dem Hahner Stock erneut über Freilingen und die L304 nach Langenhahn umgeleitet. Der Verkehr aus dem oberen Westerwald wird ab dem Kreisel in Langenhahn über Westerburg, Guckheim, Herschbach/Oww. zum Hahner Stock und von dort wieder auf die B255 geführt. Die Fahrpläne der betroffenen Bushaltestellen werden entsprechend angepasst.

Im vergangenen Jahr gab es immer wieder Probleme, weil Verkehrsteilnehmer Abkürzungen über schmale Seitenstraßen und Wirtschaftswege suchten. Auf der K73 durch den Rothenbacher Ortsteil Himburg wurden 3500 Fahrzeuge pro Tag gezählt – das ist mehr als ein Viertel des gesamten Verkehrsaufkommens auf der B255 bei Langenhahn. Da die Kreisstraße sehr schmal und in einem schlechten Zustand ist, kam es dort immer wieder zu Spiegelschäden im Begegnungsverkehr. Für Schwerlastverkehr ist die Straße nicht geeignet.

Aufgrund dieser Erfahrungen kündigt der LBM nun an, die K73 durch Himburg diesmal komplett zu sperren. Diese Entscheidung sei in enger Abstimmung mit der Polizei, der Kreisverwaltung und der Verbandsgemeinde getroffen worden, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, heißt es. Der Versuch, das Problem durch eine Ampel zu entschärfen, sei leider durch Sachbeschädigung boykottiert worden. Die Ampel wurde im vergangenen Herbst zunächst mit einem Kantholz beschädigt und kurz darauf sogar angezündet. Zudem wurde sie immer wieder ignoriert, weshalb sich die Behörden nun für die Vollsperrung entschieden.

i Der Schwerverkehrsanteil auf der B255 ist mit 13 Prozent sehr hoch. Thorsten Ferdinand

Die 2024 ebenfalls häufig als „Schleichweg“ genutzte Einhausstraße dient in diesem Jahr als Zufahrt für Anlieger und Gewerbetreibende, die den südlichen Teil von Hintermühlen erreichen müssen. Aufgrund der Baustelle in Hintermühlen kommt sie aber nicht als inoffizielle Abkürzung infrage, was die Anlieger sicherlich erleichtert zur Kenntnis nehmen. Auch illegale „Schleichwege“ über Wirtschaftswege sollen konsequenter unterbunden werden, als dies im vergangenen Jahr der Fall war, so der LBM.

Der nördliche Teil von Hintermühlen kann in der Bauphase über Langenhahn angefahren werden. Die Markus-Mühle und die Firma KVT Achim Schneider sind über die B255 aus Richtung Rothenbach erreichbar. Der LBM sieht sich zu dieser Verschärfung gezwungen, weil die Situation für die Anwohner der Abkürzungsstrecken im vergangenen Jahr teilweise unzumutbar war. „Wir bitten um Ihr Verständnis und möchten den überregionalen Verkehr nochmals eindringlich darum bitten, Rücksicht auf die direkt betroffenen Anlieger zu nehmen und sich an die Umleitungsbeschilderung zu halten“, schreibt der LBM. Für die Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten und die Umleitung des Verkehrs bittet die Behörde im Voraus um Verständnis.