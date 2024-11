Mit einer guten Nachricht schickt der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) viele Verkehrsteilnehmer, die alltäglich in unserer Region unterwegs sind, in die nun am Sonntag beginnende Winterzeit: Die Bauarbeiten zur Sanierung der Bundesstraße 255 zwischen Rothenbach und Langenhahn sind für dieses Jahr geschafft. Die Bundesstraße wird ab Montag, 28. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben.