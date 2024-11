Montabaur. An diesem Wochenende ist das Café auf dem Gelände des Kulturzentrums B-05 zum letzten Mal für dieses Jahr geöffnet. Bis 31. Oktober geht die Cafésaison, das bevorstehende lange Wochenende mit Allerheiligen ist daher nicht mehr inbegriffen. Das Team ist noch einmal für die Besucher da am Samstag, 26. Oktober, ab 14 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober ab 10 Uhr. Dann geht es in die Winterpause.