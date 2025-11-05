Keramik ist ihr Lebenstraum Ayaka will Salzbrand im Kannenbäckerland neu beleben 05.11.2025, 18:00 Uhr

i Ayaka Iwabu aus Japan hat in Höhr-Grenzhausen eine neue Heimat gefunden und will hier den traditionellen Salzbrand neu beleben. Camilla Härtewig

Ein Zufall führte sie von Japan in den Westerwald – und dort fand sie ihr Glück im Ton: Ayaka Iwabu will den traditionellen Salzbrand im Kannenbäckerland neu beleben. In Höhr-Grenzhausen erfüllt sich die 35-Jährige ihren großen Lebenstraum.

Ayaka Iwabu, die sich selbst nur Ayaka nennt, hat in Höhr-Grenzhausen eine neue Heimat gefunden – persönlich wie künstlerisch. Die Japanerin ist eine der Mieterinnen in den neuen K²-Studios in den Räumen der ehemaligen Töpferei Girmscheid. In dieser internationalen Ateliergemeinschaft erfüllt sie sich ihren Lebenstraum, als selbstständige Keramikerin zu arbeiten.







