Diese Lesung mit Alexandra Löhr lud nicht nur zu einer wundervollen inneren Reise ans Mittelmeer samt passender Verköstigung ein. Die Besucher machten auch die Bekanntschaft einer Schriftstellerin, die für Kroatien und seine Menschen schwärmt.
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Es ist die verführerische Melange aus Kaffeeduft und Vorfreude, die an diesem sonnigen Samstagnachmittag die Räume der Buchhandlung Millé erfüllt. Während es im Erdgeschoss seit Geschäftsschluss menschenleer ist, summt es in der ersten Etage wie in einem Bienenstock.