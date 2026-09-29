Krimi-Lesung in Bad Marienberg Autorin Löhr zeigt andere Seite des kroatischen Sommers Julia Hilgeroth-Buchner 29.09.2026, 10:00 Uhr

i Eine wundervolle Lesung mit der Autorin Alexandra Löhr erlebten die rund 50 Besucher des literarischen "Kaffeeklatschs" in der Bad Marienberger Buchhandlung Millé. Die Schriftstellerin, die unter ihrem Geburtsnamen Alexandra Panthel in der Kur-Stadt aufwuchs, hatte ihren ersten Krimi "Kroatisches Gold" im Reisegepäck und entführte das Publikum darin an die sonnige dalmatinische Mittelmeerküste. Umrahmt wurde die Lesung von original kroatischen, hausgemachten Kuchen-Kreationen, die von Seiten der Buchhandlung beigesteuert wurden. Julia Hilgeroth-Buchner

Diese Lesung mit Alexandra Löhr lud nicht nur zu einer wundervollen inneren Reise ans Mittelmeer samt passender Verköstigung ein. Die Besucher machten auch die Bekanntschaft einer Schriftstellerin, die für Kroatien und seine Menschen schwärmt.

Es ist die verführerische Melange aus Kaffeeduft und Vorfreude, die an diesem sonnigen Samstagnachmittag die Räume der Buchhandlung Millé erfüllt. Während es im Erdgeschoss seit Geschäftsschluss menschenleer ist, summt es in der ersten Etage wie in einem Bienenstock.







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