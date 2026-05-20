Neues Buch aus Bad Marienberg
Autor Rolf Eisel lädt zu gedanklichen Ausflügen ein
Autor Rolf Eisel aus Bad Marienberg hat mit "Compositum" ein neues Buch veröffentlicht (Archivfoto).
Autor Rolf Eisel aus Bad Marienberg hat mit "Compositum" ein neues Buch veröffentlicht (Archivfoto).
Röder-Moldenhauer

Beobachten, nachdenken, prüfen, literarisch verarbeiten: Autor Rolf Eisel geht bei seinen Büchern sehr akribisch vor. Auch in „Compositum“ begibt sich der Bad Marienberger auf die Suche nach Sinn und Sein.

Lesezeit 2 Minuten
Rolf Eisel beobachtet genau – sich selbst und seine Mitmenschen. Aus den Wahrnehmungen seiner Sinnesorgane werden Reflexionen und Impulse, die nahezu täglich in seinen Notizbüchern als lose Gedanken Niederschlag finden. Und aus diesen „Gedankenbüchern“ entstehen schließlich Eisels philosophisch-literarische Werke in Form von Aphorismen, Kurztexten und Gedichten.

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