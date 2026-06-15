Ransbach-Baumbacher „Classics“ Automobile Hingucker eingebettet in prima Unterhaltung Hans-Peter Metternich 15.06.2026, 18:00 Uhr

i Ein ganz Großer und ein ganz Kleiner einträchtig nebeneinander bei den "Summer Classics" in Ransbach-Baumbach Hans-Peter Metternich

Während auf den Straßen immer mehr Autos mit Elektromotor und ähnlichem Design rollen, schauen die Nostalgiker gerne ein paar Jahrzehnte zurück. Andere schwärmen für leistungsstarke Sportwagen. Für sie alle war Ransbach-Baumbach ein lohnendes Ziel.

In Ransbach-Baumbach gaben sich am Wochenende beim „Summer Classics“ jede Menge automobile Schätzchen ein Stelldichein. Zu sehen waren US-Cars, Sportwagen der Extraklasse, vom Honda NSX bis hin zum Lamborghini, und als „Krönung“ Young- und Oldtimer bis zurück in die 1930er-Jahre.







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