Ransbach-Baumbacher „Classics“
Automobile Hingucker eingebettet in prima Unterhaltung
Ein ganz Großer und ein ganz Kleiner einträchtig nebeneinander bei den "Summer Classics" in Ransbach-Baumbach
Ein ganz Großer und ein ganz Kleiner einträchtig nebeneinander bei den "Summer Classics" in Ransbach-Baumbach
Hans-Peter Metternich

Während auf den Straßen immer mehr Autos mit Elektromotor und ähnlichem Design rollen, schauen die Nostalgiker gerne ein paar Jahrzehnte zurück. Andere schwärmen für leistungsstarke Sportwagen. Für sie alle war Ransbach-Baumbach ein lohnendes Ziel.

Lesezeit 2 Minuten
In Ransbach-Baumbach gaben sich am Wochenende beim „Summer Classics“ jede Menge automobile Schätzchen ein Stelldichein. Zu sehen waren US-Cars, Sportwagen der Extraklasse, vom Honda NSX bis hin zum Lamborghini, und als „Krönung“ Young- und Oldtimer bis zurück in die 1930er-Jahre.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren