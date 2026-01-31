100-jähriges Jubiläum steht an Autohaus Schlotter stellt sich für die Zukunft neu auf Hans-Peter Metternich 31.01.2026, 07:00 Uhr

Geschäftsführer Heiko Schlotter im Gespräch mit der Serviceassistentin Nermin Beser-Cetin in der KFZ-Vertragswerkstatt für VW-PKW, VW-Nutzfahrzeuge, sowie für Audi und Skoda.

Schließung des Tankstellenshops, Umzug der Verkaufsabteilung und Anpassungen an einen sich wandelnden Automarkt: Geschäftsführer Heiko Schlotter erklärt, welche Veränderungen 2026 anstehen und warum der Betrieb optimistisch nach vorn blickt.

In zwei Jahren kann das Autohaus Schlotter in Wirges seinen 100. Geburtstag feiern. Ein Jubiläum, das durchaus Seltenheitswert hat. In fast hundert Jahren hat sich das traditionelle Familienunternehmen in dritter Generation von einem kleinen Geschäft mit Fahrrad- und Motorradhandel, einer Autowerkstatt und einer Tankstelle, zu einem Betrieb entwickelt, der heute auf mehreren Beinen steht.







