Die Verletzungen nach einer Kollision mit einem Baum waren zu schwer. Ein Autofahrer starb bei einem Unfall am Mittwoch bei Nentershausen noch an der Unfallstelle.

Tödlich ist am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall bei Nentershausen verlaufen. Der Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die L317, aus Richtung Steinefrenz kommend, in Richtung Nentershausen. Hinter der Kreuzung Nomborn-Obererbach kam der Wagen auf gerader Strecke und vor einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

i Noch an der Unfallstelle verstarb der Fahrer dieses Pkw nachdem er von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Klaus-Dieter Häring

Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungsmaßnahmen keinen Erfolg hatten und er noch an der Unfallstelle starb. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme durch Sachverständige der Polizei war die Landesstraße 317 in beide Richtungen komplett gesperrt. Über die Unfallursache konnten zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch keine Angaben gemacht werden.