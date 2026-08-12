Wegen Baustelle in Montabaur
Autofahrer drehen ungewollt Runde über den Schlossberg
Kein Durchkommen: Seit Wochenbeginn landen immer wieder überraschte Autofahrer in der Baustellen-Sackgasse am Montabaurer Steinw
Kein Durchkommen: Seit Wochenbeginn landen immer wieder überraschte Autofahrer in der Baustellen-Sackgasse am Montabaurer Steinweg.
Thorsten Ferdinand

Die jahrelangen Sanierungsarbeiten an der unterirdischen Stadtbachverrohrung in Montabaur sind in der finalen Phase – und die sorgt derzeit für Verwirrung. Wegen der Sackgasse am Steinweg müssen viele Autofahrer eine ungeplante Extrarunde drehen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Beginn dieser Woche herrscht reger Verkehr in den engen Straßen auf dem Schlossberg in Montabaur. Die meisten Autofahrer wollten dort allerdings gar nicht hin. Sie mussten eine ungeplante Extrarunde durch die Altstadt drehen, weil der Steinweg an der Zufahrt zur Tiefgarage Altstadt I gesperrt ist.
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