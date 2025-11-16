Bauarbeiten bei Marzhausen Autofahrer auf der B414 brauchen jetzt gute Nerven Hans-Peter Günther 16.11.2025, 13:00 Uhr

i Bislang mussten alle Züge vor dem Bahnübergang anhalten und die Triebfahrzeugführer mit einem Schlüssel die Einschaltung nochmals vornehmen, auch wenn sich die Schranken korrekt geschlossen hatten. Hans-Peter Günther

Wer auf der Bundesstraße 414 zwischen Hachenburg und Altenkirchen pendelt, muss viel Geduld mitbringen. Denn die Erneuerung des Bahnübergangs bei Marzhausen wird für die nächsten Monate einiges nach sich ziehen – vor allem Staus.

Von Montag, 17. November, müssen Autofahrer auf der Bundesstraße 414 bei Marzhausen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Der defekte Bahnübergang wird erneuert – und das wird nicht ohne (längere) Wartezeiten abgehen.Hintergrund: Bereits im Juni und September gab es auf der Oberwesterwaldbahn zwischen Hachenburg und Bahnhof Ingelbach mehrfach „Beinahe-Unfälle“, da die Technik des die Kölner Straße (B414) querenden Bahnübergangs nicht ...







