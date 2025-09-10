Das Auto ist völlig zertrümmert, doch die Fahrerin ist bei dem Unfall am Dernbacher Dreieck am frühen Morgen des 10. September lediglich leicht verletzt worden. Sie hatte rechtzeitig gebremst, doch ihr Kleinwagen wurde unter den Lastwagen geschoben.

Unter einen stehenden Lastwagen ist ein Hyundai durch ein nachfolgendes Auto geschoben worden. Die junge Fahrerin des Kleinwagens hatte laut Einsatzkräften riesiges Glück und ist bei dem Unfall am Mittwoch, 10. September, gegen 5 Uhr lediglich leicht verletzt worden, während ihr Auto völlig demoliert wurde.

Der Autobahnpolizei Montabaur war zunächst ein unbeleuchtetes Pannenfahrzeug auf der A48, direkt hinter dem Dernbacher Dreieck in Fahrtrichtung Koblenz, gemeldet worden. Kurz nach dem Eintreffen der Streife mitsamt einem Absicherungsfahrzeug für den defekten Transporter kam es trotz erfolgter Verkehrswarnung zu dem Folgeunfall: Der Lastwagen musste aufgrund der Verkehrssituation anhalten, die Fahrerin des nachfolgenden Hyundai bremste ebenfalls ab.

Ersthelfer befreien Unfallopfer

Ihr Wagen wurde jedoch durch ein weiteres Fahrzeug, einen Opel, mit großer Wucht unter den Auflieger des Lastwagens geschoben. Die junge Frau aus Nordrhein-Westfalen wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Mogendorf, Siershahn und Dernbach wurden zu dem Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Ersthelfer hatten der Fahrerin bei Eintreffen der Einsatzkräfte aber bereits geholfen, sich aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Sie wurde zur Versorgung und Untersuchung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Opel wurden ebenfalls lediglich leicht verletzt und zur weiteren Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge war eine rund anderthalbstündige Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Koblenz notwendig. Es entstand durch den Unfall auf der Gemarkung Ebernhahn nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.