Nach einer seitlichen Kollision ist am Dienstagmorgen bei Siershahn ein Auto über die Mittelleitplanke der A3 geflogen. Beide Insassen wurden schwer verletzt – hatten aber noch Glück im Unglück: Es fuhr kein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle.
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Auf die seitliche Kollision zweier Fahrzeuge auf der A3 ist am Dienstagmorgen ein filmreifer Unfall gefolgt, bei dem zwei Beteiligte schwer verletzt wurden. Gegen 10 Uhr touchierten sich zwei Fahrzeuge seitlich, die in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach und dem Dernbacher Dreieck fuhren.