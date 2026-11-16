Verkehrsunfall auf der B8 Auto überschlägt sich nahe Schenkelberg Elmar Hering 16.11.2026, 17:21 Uhr

i Nach dem Alleinunfall blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Winkler TV

Ob bei Freilingen oder bei Höchstenbach – die B8 im Westerwald ist zuletzt Schauplatz mehrerer schwerer Verkehrsunfälle gewesen. Zu Wochenbeginn schepperte es erneut, diesmal in der Nähe von Schenkelberg, allerdings mit relativ glimpflichem Ausgang.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 ist am Montagmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie von der Polizeiinspektion Montabaur zu erfahren war, ereignete sich der Alleinunfall kurz vor 13 Uhr auf der Strecke von der Kreuzung bei Schenkelberg in Richtung Höchstenbach.







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