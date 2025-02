Vorfahrt missachtet Auto überschlägt sich mitten in Görgeshausen 18.02.2025, 15:09 Uhr

i Bei einem Zusammenstoß zweier Autos mitten in Görgeshausen hat sich einer der beiden Pkw überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Markus Müller

Dramatisch hat es nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagnachmittag mitten in Görgeshausen ausgesehen: Das eine Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Bürgersteig auf dem Dach liegen.

Die Fahrer zweier Pkw, die an einem Unfall am frühen Dienstagnachmittag mitten in Görgeshausen beteiligt waren, hatten noch Glück im Unglück: Sie blieben unverletzt. Auch Passanten kamen nicht zu Schaden, obwohl eines der Autos auf den Bürgersteig krachte.

