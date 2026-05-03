Feuerwehr im Einsatz Auto stand auf der A3 bei Girod in Flammen Thorsten Ferdinand 03.05.2026, 15:40 Uhr

i Ein Ford Focus brannte auf der A3 bei Girod. FFW Nentershausen/Thomas Rosog

Glück im Unglück hatten die vier Insassen eines Ford Focus, der am Sonntag auf der A3 bei Girod plötzlich in Flammen stand. Sie konnten das Auto rechtzeitig verlassen. Der Wagen ist allerdings wohl nicht mehr zu retten.

Auf der A3 bei Girod stand am Sonntagmittag, 3. Mai, gegen 11.45 Uhr ein Ford Focus in Flammen. Wie Alexander Wolff, stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Nentershausen berichtet, handelte es sich um ein Fahrzeug aus Wuppertal mit vier Insassen. Die jungen Leute seien aber glücklicherweise nicht verletzt worden.







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