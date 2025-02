Ausweichmanöver misslingt Auto kracht in Nentershausen in einen Friseursalon Andreas Egenolf 05.02.2025, 20:00 Uhr

i In Nentershausen landete am späten Mittwochnachmittag eine Mercedes A-Klasse im Schaufenster eines Friseursalons. Andreas Egenolf

Zum zweiten Mal war ein Friseursalon in Nentershausen jetzt von einem kuriosen Unfall betroffen. So wie 2012 hatte die Ladenbetreiberin aus diesmal wieder Glück im Unglück.

Einen kuriosen Unfall gab es am Mittwochnachmittag im Berufsverkehr in Nentershausen: Ein Mercedes landete im Schaufenster eines Friseursalons in der Koblenzer Straße. Nach ersten Informationen vor Ort war ein älterer Herr aus dem Westerwaldkreis mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Eppenroder Straße unterwegs.

