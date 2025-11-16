B8 bei Schenkelberg Auto brennt komplett aus: Menschen können sich retten 16.11.2025, 20:22 Uhr

i Eines der beiden an dem Unfall auf der B8 bei Schenkelberg beteiligten zwei Fahrzeuge brannte komplett aus. Ralf Steube

Bei einem schweren Unfall am Sonntagnachmittag auf der B8 an der Abzweigung nach Schenkelberg sind die vier Fahrzeuginsassen unverletzt geblieben, trugen allerdings einen Schock davon. Eins der beiden Fahrzeuge brannte in der Böschung komplett aus.

Angesichts der Schwere des Zusammenstoßes hatten die vier Insassen zweier Pkw bei einem Unfall am späten Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 8 nahe Schenkelberg noch Glück im Unglück: Sie blieben alle vier körperlich unverletzt, trugen aber einen Schock davon.







Artikel teilen

Artikel teilen