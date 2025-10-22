Im Motorraum des Autos beginnt der Brand, bis die Fahrerin das Fahrzeug auf der A3 zum Halten bringt und sich daraus rettet, hat sie bereits Rauchgase eingeatmet. Kurz darauf steht der Wagen in Flammen.
Ein Auto hat am Mittwochabend auf der A3 lichterloh gebrannt. Wie die Feuerwehr Nentershausen auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, war das Feuer im Motorraum des Fahrzeugs ausgebrochen, die Fahrerin konnte den Wagen auf dem Standstreifen zum Stehen bringen und sich aus dem Fahrzeug retten.