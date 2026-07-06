In der VG Rennerod sollen Eigentümer von Grundstücken erneut befragt werden, um Areale für eine Bebauung zu finden. Bürgermeister Gerrit Müller kritisiert, dass Vorgaben den Handlungsspielraum der Kommunen immer mehr einengen.
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Wohnraum ist begehrt, aber die Ausweisung neuer Wohngebiete ist eine Sisyphosaufgabe. Gerrit Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod, erklärt gemeinsam mit dem Leiter der Bauverwaltung, Markus Schmiedl, im Gespräch mit unserer Zeitung, warum das so ist und warum es immer schwieriger wird, dem Wunsch nach neuen Bauflächen zu entsprechen.