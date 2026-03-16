Baustelle am ICE-Bahnhof Austausch der Aufzüge zwingt Fahrgäste auf die Treppe Katrin Maue-Klaeser 16.03.2026, 18:59 Uhr

i Die lange Treppe wirkt auch schon sanierungsbedürftig, doch derzeit ist sie für Fahrgäste der einzige Weg von der Stadtseite zum Montabaurer ICE-Bahnhof. Die Auzüge werden erneuert. Katrin Maue-Klaeser

Wer vom FOC, von der Stadt oder dem Busbahnhof zu den Gleisen will, muss derzeit gut zu Fuß sein: Die Aufzüge sind für Monate gesperrt. Für die Dauer der Arbeiten an den Lifts bietet die Bahn aber einen Taxiservice zum Limburger ICE-Halt an.

Eine Doppelbaustelle dominiert derzeit das Erscheinungsbild des Montabaurer ICE-Bahnhofs: Die beiden Aufzüge vom Vorplatz zur Passage und Gleis 1 sowie von der Passage zu den Gleisen 4 und 5 werden erneuert und sind deshalb gesperrt. So wichtig das nach fast 25 Jahren des Betriebs und diverser vorausgegangener Reparaturen an den Lifts sein mag, gäbe es aus Sicht von Westerwälder Entscheidungsträgern weitere Baustellen an dem Bahnhof, die ...







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