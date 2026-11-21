Briefmarken in Bad Marienberg Ausstellung zeigt die große Tierwelt im kleinen Format Nadja Hoffmann-Heidrich 21.11.2026, 18:00 Uhr

i Die beiden Briefmarkenfreunde Günter Hölper (rechts) und Arno Zeiler laden zu einer neuen Sonderausstellung mit Tierbriefmarken in der Bad Marienberger Poststube ein. Röder-Moldenhauer

Briefmarken mit Tieren aus aller Welt werden derzeit in Bad Marienberg ausgestellt. Wir haben uns mit den Machern der Schau getroffen und nachgehört, was genau es damit auf sich hat.

Seit 1983 bringt der WWF (World Wildlife Fund) jährlich offizielle Sonderbriefmarken aus aller Welt heraus, auf denen Wildtiere zu sehen sind. Einige dieser Marken werden derzeit in der Poststube, einem kleinen Museum, in Bad Marienberg ausgestellt. Konzipiert wurde die Schau von Günter Hölper (82) von den Briefmarkenfreunden Westerwald, aus dessen Privatbesitz die Exponate stammen.







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