Vom Werk zum VIP Citycenter
Ausstellung porträtiert die Geschichte von Bay-Keramik
Klaus Lehnhäuser und Bärbel Bollinger-Spang vom Vorstand des Vereins Keramik Erleben sind stolz auf die jüngst eröffnete Ausstel
Klaus Lehnhäuser und Bärbel Bollinger-Spang vom Vorstand des Vereins Keramik Erleben sind stolz auf die jüngst eröffnete Ausstellung im Museum am „Alten Kannenofen“. Die Schau beschäftigt sich mit der Firmengeschichte von Bay-Keramik in Ransbach-Baumbach.
Camilla Härtewig

Bay-Keramik prägte über Jahrzehnte die Keramikindustrie in Ransbach-Baumbach. Die Ausstellung „Bay-Keramik – Römertopf und mehr“ zeichnet den Weg der Firma nach. Sie ist bis Juni 2027 im Museum am „Alten Kannenofen“ zu sehen.

Lesezeit 2 Minuten
Heute ist das VIP Citycenter im Herzen von Ransbach-Baumbach ein Gewerbe-, Logistik- und Kommunikationszentrum mit zahlreichen Büros, einem Restaurant, Geschäften und Lagerflächen. Bis 1997 war auf dem Gelände die Firma Bay-Keramik ansässig. Ihr hat der Verein Keramik Erleben seine neueste Ausstellung „Bay-Keramik – Römertopf und mehr“ gewidmet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren