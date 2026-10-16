Vom Werk zum VIP Citycenter Ausstellung porträtiert die Geschichte von Bay-Keramik Camilla Härtewig 16.10.2026, 12:00 Uhr

i Klaus Lehnhäuser und Bärbel Bollinger-Spang vom Vorstand des Vereins Keramik Erleben sind stolz auf die jüngst eröffnete Ausstellung im Museum am „Alten Kannenofen“. Die Schau beschäftigt sich mit der Firmengeschichte von Bay-Keramik in Ransbach-Baumbach. Camilla Härtewig

Bay-Keramik prägte über Jahrzehnte die Keramikindustrie in Ransbach-Baumbach. Die Ausstellung „Bay-Keramik – Römertopf und mehr“ zeichnet den Weg der Firma nach. Sie ist bis Juni 2027 im Museum am „Alten Kannenofen“ zu sehen.

Heute ist das VIP Citycenter im Herzen von Ransbach-Baumbach ein Gewerbe-, Logistik- und Kommunikationszentrum mit zahlreichen Büros, einem Restaurant, Geschäften und Lagerflächen. Bis 1997 war auf dem Gelände die Firma Bay-Keramik ansässig. Ihr hat der Verein Keramik Erleben seine neueste Ausstellung „Bay-Keramik – Römertopf und mehr“ gewidmet.







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